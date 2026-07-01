Dans les coulisses des chaussons de danse, Danse Azur, Verneuil-sur-Vienne

Informations pratiques

Dans les coulisses des chaussons de danse 18 et 19 septembre Danse Azur Haute-Vienne

12 personnes maximum par heure.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Plongez au cœur d’un savoir-faire français d’exception en découvrant les coulisses de la fabrication des pointes Merlet. Cette visite guidée vous permettra de suivre les différentes étapes de conception, de l’assemblage aux finitions, et de comprendre les gestes précis qui donnent naissance à des modèles destinés aux danseurs amateurs comme aux professionnels.

Au fil du parcours, les équipes partageront l’histoire de la maison, l’évolution des techniques de fabrication et les exigences nécessaires pour allier confort, technicité et élégance. Une occasion rare de découvrir un patrimoine vivant où artisanat, innovation et passion de la danse se rencontrent.

Danse Azur 87430 Verneuil sur vienne Verneuil-sur-Vienne 87430 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555704674 http://www.merletdance.com http://www.instagram.com/merletdance/ Merlet est une maison française qui fait rayonner, depuis plus de cinquante ans, un savoir-faire rare au service de la danse. Spécialisée dans la fabrication de chaussons, pointes, demi-pointes et chaussures de danse de salon, l’entreprise perpétue des gestes précis où artisanat, exigence et passion se rencontrent.

Entre tradition et innovation, chaque création accompagne danseurs amateurs et professionnels, en France comme à l’international.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes d’un atelier d’exception et découvrez les secrets de fabrication de ces souliers conçus pour faire naître le mouvement. Accès en voiture.

Parking sur place.

Gare de Limoges à 20 min en voiture.

Aéroport de Limoges à 2 min en voiture.

Plongez au cœur d’un savoir-faire français d’exception en découvrant les coulisses de la fabrication des pointes Merlet. Cette visite guidée vous permettra de suivre les différentes étapes de de aux …

©danseazur