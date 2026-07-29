Informations pratiques

Verneuil-sur-Vienne

Tous en forêt

Parking de la forêt des Vaseix Verneuil-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

A l’occasion de l’opération nationale Tous en forêt , l’Office national des forêts et le Département vous invitent à découvrir les actions essentielles à la gestion et à la préservation des forêts lors d’une visite commentée dans la forêt départementale des Vaseix, à deux pas de Limoges.

Conséquences du réchauffement climatique, lutte contre les phénomènes de dépérissement et préservation de la biodiversité seront abordées. .

Parking de la forêt des Vaseix Verneuil-sur-Vienne 87430 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 07 26 06 elise.magnien@onf.fr

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English : Tous en forêt

L’événement Tous en forêt Verneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-07-29 par Terres de Limousin