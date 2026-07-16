Journées Européennes du Patrimoine 2026 Danse Azur Verneuil-sur-Vienne
vendredi 18 septembre 2026 · Verneuil-sur-Vienne
Informations pratiques
Verneuil-sur-Vienne
Journées Européennes du Patrimoine 2026 Danse Azur
Verneuil-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 09:30:00
fin : 2026-09-18 11:30:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’entreprise Merlet ouvre exceptionnellement les portes de ses ateliers à Verneuil-sur-Vienne. Cette visite permettra de découvrir les coulisses de la fabrication des chaussons de danse, de la conception aux finitions, en suivant les différentes étapes réalisées par les artisans. Les visiteurs pourront observer un savoir-faire français reconnu, transmis depuis plus de 50 ans, et comprendre les exigences techniques qui permettent d’équiper les danseurs du monde entier. Une immersion au cœur d’un patrimoine artisanal où innovation, précision et tradition se conjuguent au service de la danse.
Une visite toutes les heures, 12 personnes max par heure .
Verneuil-sur-Vienne 87430 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 46 74 contact@merletdance.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Danse Azur
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Danse Azur Verneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Limoges Métropole
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