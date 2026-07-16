Informations pratiques

Verneuil-sur-Vienne

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Danse Azur

Verneuil-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 09:30:00

fin : 2026-09-18 11:30:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’entreprise Merlet ouvre exceptionnellement les portes de ses ateliers à Verneuil-sur-Vienne. Cette visite permettra de découvrir les coulisses de la fabrication des chaussons de danse, de la conception aux finitions, en suivant les différentes étapes réalisées par les artisans. Les visiteurs pourront observer un savoir-faire français reconnu, transmis depuis plus de 50 ans, et comprendre les exigences techniques qui permettent d’équiper les danseurs du monde entier. Une immersion au cœur d’un patrimoine artisanal où innovation, précision et tradition se conjuguent au service de la danse.

Une visite toutes les heures, 12 personnes max par heure .

Verneuil-sur-Vienne 87430 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 46 74 contact@merletdance.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Danse Azur

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Danse Azur Verneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Limoges Métropole