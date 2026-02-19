Course Paris-Versailles Versailles

Course Paris-Versailles

BP 452 Versailles Yvelines

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

C’est parti pour l’incontournable course Paris-Versailles ! Chaussez vos baskets et affrontez le défi de la grande classique de Paris Region.

BP 452 Versailles 78004 Yvelines Île-de-France

English :

Let’s go for the Paris-Versailles race! Put on your trainers and face the challenge of the great classic of Paris Region.

