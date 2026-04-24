COURSE PÉDESTRE 17ÈME ÉDITION DE LA MONTPELLIER REINE Rue la Blottière Montpellier

Montpellier

COURSE PÉDESTRE 17ÈME ÉDITION DE LA MONTPELLIER REINE

Rue la Blottière Jardin du Peyrou Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Ensemble, soutenons, finançons la prévention, le dépistage et la recherche contre le cancer du sein.

Le dimanche 31 mai plus de 9 400 participants sont attendus dès 8h, au jardin du Peyrou pour retirer dossards et T-Shirt.

L’association La Montpellier Reine a du Cœur organise, avec le soutien de la Ville de Montpellier, du Département de l’Hérault et l’appui humain et logistique, d’Hérault Sport, avec trois éducateurs sportifs qui veilleront au bon déroulement de la manifestation, tout en assurant le transport du matériel, la 17ème édition de la course solidaire et ludique La Montpellier Reine, contre le cancer du sein.

Le départ de ce parcours de 4,8 km est prévu à 11h, course mythique et caritative, la Montpellier Reine, vous invite à courir ou marcher à votre allure en famille, entre amis, entre collègues, dans un esprit festif et engagé, pour toujours plus de solidarité dans les rues de Montpellier. .

Rue la Blottière Jardin du Peyrou Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

Together, let’s support and finance breast cancer prevention, screening and research

On Sunday May 31, over 9,400 participants are expected to pick up their bibs and T-shirts from 8am in the Jardin du Peyrou.

L’événement COURSE PÉDESTRE 17ÈME ÉDITION DE LA MONTPELLIER REINE Montpellier a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 HERAULT SPORT