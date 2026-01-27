Course solidaire 8 km : le flambeau de la vie entre Clichy et Paris Hôpital Saint-Louis Paris

Le départ sera donné à 10h00 depuis l’hôpital Beaujon (Clichy), avec une arrivée prévue vers 11h00-11h30 à l’hôpital Saint-Louis (Paris). Tous les niveaux sont les bienvenus : chacun participe à son rythme, pour sensibiliser au don d’organes.

La course Le Flambeau de la Vie reliera plusieurs établissements hospitaliers de l’AP-HP Nord selon l’itinéraire suivant

Départ : Hôpital Beaujon (Clichy)

Étape 1 : Beaujon → Bichat

Étape 2 : Bichat → Lariboisière

Étape 3 : Lariboisière → Hôpital Saint-Louis

Arrivée : Carré de l’hôpital Saint-Louis

Le parcours est d’environ 8 km, accessible à tous les niveaux, et la course est non chronométrée.

Le Flambeau de la Vie est une course solidaire, non chronométrée, ouverte à tous. Elle reliera 4 hôpitaux de l’AP-HP Nord sur un parcours de 8 km, en lien avec la Journée mondiale du don d’organes et de la greffe.

Le dimanche 27 septembre 2026

de 10h00 à 12h00

payant

Inscription obligatoire sur Hello Asso, possibilité de groupe de 20 coureurs

Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 99 ans.

Hôpital Saint-Louis 1 avenue Claude Vellefaux 75010 Départ de l’hôpital Beaujon à Clichy pour arrivée à Saint LouisParis

https://www.leflambeaudelavie.fr Michel.baujard@gmail.com



