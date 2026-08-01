Informations pratiques

Châteauroux

Courses 2026

Allée de la Rochefoucauld Châteauroux Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23 14:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-08-23 2026-09-13 2026-09-27

Amateurs de sport hippique, passionnés de chevaux ou simples curieux, rendez-vous à l’Hippodrome de Châteauroux pour trois après-midis de courses et d’animations dans une ambiance conviviale et familiale.

Au programme

Courses hippiques

Restauration sur place

Buvette

Animations pour petits et grands 5 .

Allée de la Rochefoucauld Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 01 38 26

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English :

Whether you’re a horse racing fan, a horse lover, or just curious, come to the Châteauroux Racetrack for three afternoons of races and entertainment in a friendly, family-oriented atmosphere.

L’événement Courses 2026 Châteauroux a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Châteauroux Berry Tourisme