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Courses cyclistes Foëcy

Courses cyclistes Foëcy

Courses cyclistes Foëcy dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Rue Louis Pasteur

Ville : 18500 Foëcy

Département : Cher

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Foëcy

Courses cyclistes

Rue Louis Pasteur Foëcy Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 12:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Ecole de cyclisme, à 12h> Open 2/3 access, à 15h>
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Rue Louis Pasteur Foëcy 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 6 99 70 25 32 

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English :

Cycling school, at 12pm> Open 2/3 access, at 3pm>

L’événement Courses cyclistes Foëcy a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme de VIERZON

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