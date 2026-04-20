Courses de draisiennes & trottinettes Sainte-Savine
Courses de draisiennes & trottinettes Sainte-Savine mercredi 20 mai 2026.
Sainte-Savine
Courses de draisiennes & trottinettes
Chapelle du Parc Sainte-Savine Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Plusieurs courses seront organisées selon les tranches d’âge, pour permettre à chacun de participer et de s’amuser !
>> Ouverture des inscriptions 20 avril 2026
À vos selles et à vos decks… prêts, partez ! .
Chapelle du Parc Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 7 61 48 43 23 ramond.g@ste-savine.fr
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English :
L’événement Courses de draisiennes & trottinettes Sainte-Savine a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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