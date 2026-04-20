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Courses de draisiennes & trottinettes Sainte-Savine

Courses de draisiennes & trottinettes Sainte-Savine

Courses de draisiennes & trottinettes Sainte-Savine mercredi 20 mai 2026.

Adresse : Chapelle du Parc

Ville : 10300 Sainte-Savine

Département : Aube

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Tarif : Gratuit

Sainte-Savine

Courses de draisiennes & trottinettes

Chapelle du Parc Sainte-Savine Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20

Plusieurs courses seront organisées selon les tranches d’âge, pour permettre à chacun de participer et de s’amuser !
>> Ouverture des inscriptions 20 avril 2026

À vos selles et à vos decks… prêts, partez !   .

Chapelle du Parc Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 7 61 48 43 23  ramond.g@ste-savine.fr

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English :

L’événement Courses de draisiennes & trottinettes Sainte-Savine a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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