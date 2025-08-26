La Nuit des morts-vivants Sainte-Savine

La Nuit des morts-vivants Sainte-Savine mardi 2 juin 2026.

La Nuit des morts-vivants

L’Art Déco Sainte-Savine Aube

Tarif : 12 – 12 – 12 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 20:30:00

fin : 2026-06-02 21:50:00

Date(s) :

2026-06-02

La Nuit des Morts Vivants de Georges A. Romero (1968) est un film culte à bien des égards. C’est le film qui crée la figure du zombie et par la même occasion un genre cinématographique le film d’horreur. Pour vivre une expérience visuelle et sonore unique, le groupe GUNWOOD collabore avec les Frères Berner , vidéastes et monteurs qui revisitent le film avec un œil moderne et inventif. Un écran en format cinémascope, un jeu de mise en scène et de lumière qui favorise l’échange entre

image et musique, une touche de Blues Rock, les GUNWOOD proposent une immersion innovante et revisitent le format du ciné-concert.



Avec

Gunnar ELLWANGER (guitare), Jeff PRETO (basse), David JARRY LACOMBE (batterie)



Production

WAZO .

L’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 10 72 02 79 lartdeco@ste-savine.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Nuit des morts-vivants Sainte-Savine a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme Troyes la Champagne