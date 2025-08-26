Soirée Gang Bambi Sainte-Savine

Soirée Gang Bambi Sainte-Savine samedi 6 juin 2026.

Soirée Gang Bambi

L’Art Déco Sainte-Savine Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06 02:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Gang Bambi est une soirée parisienne née en 2016 qui a su s’imposer dans la nuit queer de La Java jusqu’au Grand Podium de la marche des Fiertés.



Lucifer, Fenoui2000, Fabisounours, Louna Driol, Loki Starfish, dans leurs costumes de 1000 feux, sont accompagnés d’un gang de drags, et cultivent un son éclectique, classieux, plein d’énergie et d’humour. Iels allient Électro, Techno, House, Disco et une Indie Dance bitchy et efficace qui mettent tout le monde d’accord sur le dancefloor.



Chaque soirée a son thème fort autour de la pop Culture, que le public est invité à suivre dans ses looks.



Toutes les infos sur le site et les réseaux de LAD au printemps 2026.



>> en partenariat avec la Marche des fiertés de Troyes



Avec

Louna DRIOL (DJ), Loki STARFISH (DJ) et pleins d’autres… .

L’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 10 72 02 79 lartdeco@ste-savine.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Gang Bambi Sainte-Savine a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme Troyes la Champagne