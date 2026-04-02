Sainte-Savine

Vide-Greniers Ecole Lucie Aubrac

Ecole Lucie Aubrac Sainte-Savine Aube

Tarif : 6 – 6 – 6 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 08:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

100 emplacements, buvette* et restauration sur place.

Réservé aux particuliers.



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Ecole Lucie Aubrac Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 6 66 31 61 86

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English :

L’événement Vide-Greniers Ecole Lucie Aubrac Sainte-Savine a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne