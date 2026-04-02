Vide-Greniers Ecole Lucie Aubrac Sainte-Savine
Vide-Greniers Ecole Lucie Aubrac Sainte-Savine samedi 23 mai 2026.
Sainte-Savine
Vide-Greniers Ecole Lucie Aubrac
Ecole Lucie Aubrac Sainte-Savine Aube
Tarif : 6 – 6 – 6 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 08:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
100 emplacements, buvette* et restauration sur place.
Réservé aux particuliers.
(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .
Ecole Lucie Aubrac Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 6 66 31 61 86
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English :
L’événement Vide-Greniers Ecole Lucie Aubrac Sainte-Savine a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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