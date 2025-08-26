Nelson Forêts Sainte-Savine

Nelson Forêts Sainte-Savine

Après Premières Neiges, le duo Nelson (Hélène Deulofeu et Lucie Malbosc) crée un spectacle musical prenant racine dans les forêts. Des chansons qui parlent du printemps, des scarabées, des liens entre les espèces et des arbres à secrets, avec des refrains pop entêtants. Au son de la guitare et du violoncelle électriques, des synthétiseurs et des instrumentations électro, les textes ciselés sont autant une invitation poétique à s’émerveiller qu’une incitation à danser !

Forêts c’est aussi une exploration sonore, ou l’on entend une plante chanter telle une troisième musicienne au plateau, pour accompagner de sa voix, de ses sons, les notes et chansons du duo. (On vous explique en deux mots l’entendre chanter se fait grâce aux fréquences électriques qu’elle émet au contact de la musique électronique de NELSON, et tout cela est retranscrit grâce à un boîtier midi qui traduit les fréquences en musique.)



Avec

Lucie MALBOSC (programmation, pads et synthétiseurs, chant), Hélène DEULOFEU (guitare et violoncelle électrique, chœurs)



Production

Gommette production



Mise en scène

Julie DOSSAVI



Regard extérieur

Dorothée DANIEL



Scénographie

Marine DUBOIS



Lumière

Juliette GUTIN et Marion HENNEFENT .

