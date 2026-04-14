Courses de l’Indien (semi-marathon, 10km, 5km) – Édition 2026 (50e édition), Place Albert Camus, Orléans, Orléans

Courses de l’Indien (semi-marathon, 10km, 5km) – Édition 2026 (50e édition) Dimanche 18 octobre, 09h15 Place Albert Camus, Orléans Loiret

Inscription à partir de 13€ selon la distance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T09:15:00+02:00 – 2026-10-18T13:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T09:15:00+02:00 – 2026-10-18T13:00:00+02:00

Rendez-vous le dimanche 18 octobre 2026 matin à Orléans La Source pour la 50ème édition des Courses de l’Indien avec un semi-marathon et un 10km qualificatifs aux championnats de France et un 5km. Il s’agit de la plus ancienne course sur route de la région Centre-Val de Loire.

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Venez participer à l’édition 2026 (50e édition) des « Courses de l’Indien de l’ASPTT Orléans » avec semi-marathon, 10km et 5km. Course Indien

ASPTT Orléans