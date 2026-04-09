Courses hippiques à Laon Laon
Courses hippiques à Laon Laon dimanche 27 septembre 2026.
Laon
Courses hippiques à Laon
Chemin des prés de la ville Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 13:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Organisée par la Société des Courses de Laon, venez participer à cet après-midi de courses proposée à l’occasion de la Fête des pommes…
RV à l’hippodrome de Laon à partir de 13h30 !
Organisée par la Société des Courses de Laon, venez participer à cet après-midi de courses proposée à l’occasion de la Fête des pommes…
RV à l’hippodrome de Laon à partir de 13h30 ! .
Chemin des prés de la ville Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 24 22 52 contact@hippodrome-laon.fr
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English :
Organized by the Société des Courses de Laon, come and take part in this afternoon of racing during the Apple Festival?
See you at the Laon racecourse from 1.30pm!
L’événement Courses hippiques à Laon Laon a été mis à jour le 2026-04-09 par OT du Pays de Laon
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