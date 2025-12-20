Courses hippiques Castillonnès Hippodrome de Sarlande Castillonnès

Courses hippiques Castillonnès Hippodrome de Sarlande Castillonnès dimanche 5 avril 2026.

Hippodrome de Sarlande 150 route de Saint Dizier Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05

2026-04-05

Courses de chevaux avec restauration sur place à partir de 12h, jeux gonflables pour les enfants, paris mutuels
English : Courses hippiques Castillonnès

Horse races with catering on site from 12:00, inflatable games for children, pari-mutuel betting

