Courses hippiques Trot/Obstacle La Roche-Posay
Courses hippiques Trot/Obstacle La Roche-Posay samedi 22 août 2026.
La Roche-Posay
Courses hippiques Trot/Obstacle
Lieu-dit La Gatinière La Roche-Posay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 11:00:00
fin : 2026-08-22 19:30:00
Date(s) :
2026-08-22
Courses hippiques
Journée du département de la Vienne
4 courses de trot et 3 courses de plat
Animations gratuites Structure gonflable Concours de dessin avec cadeaux
Gouter offert aux enfants
Village artisanal
Restauration et buvettes sur place .
Lieu-dit La Gatinière La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 20 74 ste.courses.rocheposay@wanadoo.fr
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English : Courses hippiques Trot/Obstacle
L’événement Courses hippiques Trot/Obstacle La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay
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