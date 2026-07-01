COURT-CIRCUIT Archets croisés, Bibliothèque principale de Courbevoie, Courbevoie
mercredi 23 septembre 2026 · Bibliothèque principale de Courbevoie · Courbevoie
Informations pratiques
COURT-CIRCUIT Archets croisés Mercredi 23 septembre, 19h00 Bibliothèque principale de Courbevoie Hauts-de-Seine
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T19:00:00+02:00 – 2026-09-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T19:00:00+02:00 – 2026-09-23T20:00:00+02:00
Le programme traverse différentes époques et fait entendre la richesse de ce duo : proximité des timbres, tension des lignes, équilibre toujours en mouvement.
De Jean Sibelius à Maurice Ravel ou Ludwig van Beethoven, les pièces en montrent des visages contrastés, entre lyrisme et énergie, avec quelques détours vers des écritures plus récentes, comme Aure de Kaija Saariaho ou Bruissant divisé de Gérard Pesson.
Entre les oeuvres, les interprètes prennent la parole pour partager leur regard et proposer quelques clés d’écoute.
L’ensemble COURT-CIRCUIT est conventionné par la DRAC IdF pour la période 2025-2026
Bibliothèque principale de Courbevoie 41 Rue de Colombes, 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier Cœur de Ville Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « biblioanimation@ville-courbevoie.fr »}]
Une rencontre autour du violon et du violoncelle, où la musique se construit autant dans le jeu que dans l’échange. violon violoncelle
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