Sedan

Court circuit Nuit Cuivrée

Jardin botanique Sedan Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Le kiosque illuminé deviendra la scène d’un soir pour cette grande soirée festive au sein du jardin botanique.Plusieurs stands de restauration mettront à l’honneur la gastronomie ardennaise Ferme Warzee, Aux saveurs d’Ardennes, Ardennes Glaces et buvette avec boissons locales.Des espaces de jeux et de détente investiront le jardin.Soirée adaptée pour l’accueil des familles et pour partager avec les plus jeunes la joie de la scène de musiques actuelles.Programme 2026 18h30 Les Marteaux20h Ritmistas dos Pily22h LGMX

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Jardin botanique Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 6 49 95 89 69

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English :

The illuminated bandstand will be the stage for a festive evening in the botanical gardens, with food stalls featuring Ardennes gastronomy: Ferme Warzee, Aux saveurs d?Ardennes, Ardennes Glaces and a refreshment bar serving local drinks.The garden will be equipped with games and relaxation areas, and the evening will be adapted to welcome families and share the joy of the contemporary music scene with the youngest members of the family.2026 program:6:30 pm: Les Marteaux8:00 pm: Ritmistas dos Pily10:00 pm: LGMX

L’événement Court circuit Nuit Cuivrée Sedan a été mis à jour le 2026-05-26 par Ardennes Tourisme