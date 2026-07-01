COURT-CIRCUIT Souffle et peau, Bibliothèque principale les Violettes, Courbevoie
samedi 5 décembre 2026 · Bibliothèque principale les Violettes · Courbevoie
Informations pratiques
COURT-CIRCUIT Souffle et peau Samedi 5 décembre, 19h00 Bibliothèque principale les Violettes Hauts-de-Seine
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-05T19:00:00+01:00 – 2026-12-05T20:00:00+01:00
Fin : 2026-12-05T19:00:00+01:00 – 2026-12-05T20:00:00+01:00
Du souffle « flou », « passionnel » et « précis » de Kaija Saariaho à l’obsessivité percussive d’Adrien Trybucki en passant par la fusion de la flûte et des percussions de Nakamura et l’intériorité parlée de Rebotier, c’est un voyage initiatique par deux des instruments aux origines de la création du son qui nous est proposé.
L’ensemble COURT-CIRCUIT est conventionné par la DRAC IdF pour la période 2025-2026
Bibliothèque principale les Violettes 41 Rue de Colombes 92400 COURBEVOIE Courbevoie 92400 Quartier Cœur de Ville Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « biblioanimation@ville-courbevoie.fr »}]
Musique contemporaine en duo flûte et percussions flûte percussions
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