Informations pratiques

Collioure

COURTS-CIRCUIT 66

12 Place du 18 Juin Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 19:00:00

fin : 2026-08-25 22:30:00

Date(s) :

2026-08-25

Le Festival Court-Circuit anime Collioure le 25 août. À 19h, la Place du 18 Juin accueille le concert de Sanseverino & Lise Cabaret. À 21h, le Cinéma Le Mondial propose une projection de courts‑métrages Courts en mémoires , précédée d’une capsule de l’Institut Jean Vigo.

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12 Place du 18 Juin Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

The Court-Circuit Festival brings the excitement to Collioure on August 25. At 7:00 p.m., the Place du 18 Juin will host a concert by Sanseverino & Lise Cabaret. At 9 p.m., the Cinéma Le Mondial will screen a selection of short films titled “Courts en mémoires,” preceded by a short program from the Institut Jean Vigo.

L’événement COURTS-CIRCUIT 66 Collioure a été mis à jour le 2026-07-16 par OT DE COLLIOURE