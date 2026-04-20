COURTS-CIRCUIT 66 Collioure
mardi 25 août 2026 · Collioure
Informations pratiques
Collioure
COURTS-CIRCUIT 66
12 Place du 18 Juin Collioure Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 19:00:00
fin : 2026-08-25 22:30:00
Date(s) :
2026-08-25
Le Festival Court-Circuit anime Collioure le 25 août. À 19h, la Place du 18 Juin accueille le concert de Sanseverino & Lise Cabaret. À 21h, le Cinéma Le Mondial propose une projection de courts‑métrages Courts en mémoires , précédée d’une capsule de l’Institut Jean Vigo.
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12 Place du 18 Juin Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
The Court-Circuit Festival brings the excitement to Collioure on August 25. At 7:00 p.m., the Place du 18 Juin will host a concert by Sanseverino & Lise Cabaret. At 9 p.m., the Cinéma Le Mondial will screen a selection of short films titled “Courts en mémoires,” preceded by a short program from the Institut Jean Vigo.
L’événement COURTS-CIRCUIT 66 Collioure a été mis à jour le 2026-07-16 par OT DE COLLIOURE
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