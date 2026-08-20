Informations pratiques

Courts-métrages Totems Pacé Mercredi 7 octobre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

5 Courts-métrages musicaux proposés par le festival du Grand Soufflet

En partenariat avec Le Grand Soufflet

5 Courts-métrages musicaux proposés par le festival du Grand Soufflet. Pour les enfants à partir de 6 ans. 35 minutes.

Mercredi 7 octobre à 16h

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-07T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-07T16:45:00.000+02:00

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http://www.totems.bzh/

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine

contact@totems.bzh 02 99 85 51 10



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