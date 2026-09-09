AGENDA · Pacé
Courts-métrages, Totems, Pacé
mercredi 7 octobre 2026 · Totems · Pacé
Informations pratiques
Courts-métrages Mercredi 7 octobre, 16h00 Totems Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T16:00:00+02:00 – 2026-10-07T16:45:00+02:00
Fin : 2026-10-07T16:00:00+02:00 – 2026-10-07T16:45:00+02:00
En partenariat avec Le Grand Soufflet
5 Courts-métrages musicaux proposés par le festival du Grand Soufflet. Pour les enfants à partir de 6 ans. 35 minutes.
Mercredi 7 octobre à 16h
Gratuit
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 85 51 10 http://www.totems.bzh/ https://www.facebook.com/totemsbzh
5 Courts-métrages musicaux proposés par le festival du Grand Soufflet Projection
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