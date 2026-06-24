COURTS TOUJOURS ! LASSAY Jardin Boréal Lassay-les-Châteaux
COURTS TOUJOURS ! LASSAY Jardin Boréal Lassay-les-Châteaux mercredi 22 juillet 2026.
Lassay-les-Châteaux
COURTS TOUJOURS ! LASSAY
Jardin Boréal 13 place Victor Hugo Lassay-les-Châteaux Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-19
A découvrir en famille !
Prenez le temps des vacances scolaires pour plonger dans la magie du cinéma d’animation !
A partir de 5 ans. .
Jardin Boréal 13 place Victor Hugo Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 98 53 mediatheque.lassay@mayennecommunaute.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To discover with your family!
L’événement COURTS TOUJOURS ! LASSAY Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne
À voir aussi à Lassay-les-Châteaux (Mayenne)
- STAGE DE MUSIQUE MEDIEVALE Lassay-les-Châteaux 1 juillet 2026
- FESTIVAL ARX MVSICA CONCERT DE FIN DE STAGE Lassay-les-Châteaux 4 juillet 2026
- VISITE DE LA CIDRERIE Lassay-les-Châteaux 7 juillet 2026
- VIDE GRENIER Lassay-les-Châteaux 12 juillet 2026
- BALADE OENOLOGIQUE LASSAY-LES-CHATEAUX Lassay-les-Châteaux 17 juillet 2026