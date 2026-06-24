COURTS TOUJOURS ! LASSAY Jardin Boréal Lassay-les-Châteaux

Lassay-les-Châteaux

COURTS TOUJOURS ! LASSAY

Jardin Boréal 13 place Victor Hugo Lassay-les-Châteaux Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 16:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-19

A découvrir en famille !

Prenez le temps des vacances scolaires pour plonger dans la magie du cinéma d’animation !

A partir de 5 ans. .

Jardin Boréal 13 place Victor Hugo Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 98 53 mediatheque.lassay@mayennecommunaute.fr

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English :

To discover with your family!

L’événement COURTS TOUJOURS ! LASSAY Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne