VISITE COMMENTEE DE LASSAY-LES-CHÂTEAUX Devant l’office de tourisme de Lassay Lassay-les-Châteaux

En compagnie d’un guide-conférencier, découvrez l’histoire et le patrimoine d’une commune du Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne, lors d’une visite-découverte.

Le cœur de la commune de Lassay s’est développé le long du ruisseau du même nom, dès le XIIIe siècle. Les ruelles de la Petite Cité de Caractère® vous mèneront à la découverte d’un patrimoine bâti admirable, des remparts du château-fort à l’église Saint-Fraimbault du XIXe siècle, en passant par la chapelle Notre-Dame-du-Rocher datant du Moyen Âge, le jardin d’inspiration médiévale et la magnifique Roseraie. Laissez-vous tenter par cette visite alliant nature et histoire. .

English :

Accompanied by a guide, discover the history and heritage of a commune in the Pays d?art et d?histoire Coëvrons-Mayenne, during a discovery tour.

