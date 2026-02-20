VISITE COMMENTEE DE LASSAY-LES-CHÂTEAUX Devant l’office de tourisme de Lassay Lassay-les-Châteaux
Devant l’office de tourisme de Lassay 8 Rue du Château Lassay-les-Châteaux Mayenne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
En compagnie d’un guide-conférencier, découvrez l’histoire et le patrimoine d’une commune du Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne, lors d’une visite-découverte.
Le cœur de la commune de Lassay s’est développé le long du ruisseau du même nom, dès le XIIIe siècle. Les ruelles de la Petite Cité de Caractère® vous mèneront à la découverte d’un patrimoine bâti admirable, des remparts du château-fort à l’église Saint-Fraimbault du XIXe siècle, en passant par la chapelle Notre-Dame-du-Rocher datant du Moyen Âge, le jardin d’inspiration médiévale et la magnifique Roseraie. Laissez-vous tenter par cette visite alliant nature et histoire. .
Devant l’office de tourisme de Lassay 8 Rue du Château Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire coevrons-mayenne@lamayenne.fr
English :
Accompanied by a guide, discover the history and heritage of a commune in the Pays d?art et d?histoire Coëvrons-Mayenne, during a discovery tour.
L’événement VISITE COMMENTEE DE LASSAY-LES-CHÂTEAUX Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme Mayenne Co