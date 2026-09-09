Couscous, le meilleur c’est celui de ma mère, La Cité du Vin, Bordeaux

Informations pratiques

Couscous, le meilleur c’est celui de ma mère Samedi 3 octobre, 18h00 La Cité du Vin Gironde

Evénement gratuit, inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00

Cette rencontre se poursuit par une Couscous Party, avec la dégustation de quatre recettes de couscous, pour laquelle il est nécessaire de prendre un autre billet.

Qu’il soit celui de sa mère, de son ami, de sa belle-mère ou de son frère, le couscous raconte toujours une histoire. Il est à lui seul un livre de souvenirs, d’anecdotes et de gestes transmis.

En Algérie, au Maroc, en Mauritanie et en Tunisie, il accompagne tous les moments de la vie, de la naissance à la mort. Plat du quotidien comme des grandes occasions, il est toujours présent, généreux et réconfortant. Est-ce là le secret de sa longévité : avoir su se rendre indispensable à la vie de la cité ?

Car le couscous n’est pas seulement un mets. Il est le témoin vivant d’une histoire ancienne, d’un savoir-faire transmis de génération en génération et d’un art de vivre fondé sur le partage et la convivialité.

En 2020, l’Algérie, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie se sont unis pour faire inscrire les savoirs, savoir-faire et pratiques liés à la production et à la consommation du couscous sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.

Aux mille saveurs, le couscous traverse les frontières, les générations et les histoires. Il incarne tout à la fois la mémoire d’un patrimoine culinaire ancestral et la vitalité des échanges culturels contemporains.

À l’occasion de cette soirée, il sera le fil conducteur d’une aventure humaine et gourmande proposée en deux temps.

La soirée débutera par une rencontre autour du livre d’Emmanuel Perrodin et Marie-Josée Ordener. Elle sera suivie d’un partage d’expériences avec les cheffes de l’association bordelaise Marie Curry, qui développe un programme de formation destiné aux femmes réfugiées et issues de l’immigration, et qui a notamment participé à l’aventure des couscous à Marseille et à la Cité du Vin.

L’événement aura lieu dans l’Auditorium de la Cité du Vin. Vous pourrez également le suivre en ligne, en vous inscrivant sur Zoom.

La rencontre dans l’auditorium sera suivie de la dédicace du livre « Couscous, le meilleur c’est celui de ma mère ».

La rencontre se prolongera ensuite autour d’une Couscous Party, avec la dégustation de quatre recettes de couscous !

Attention : le billet de la rencontre ne donne pas accès à la Couscous Party. Pour participer à la dégustation, vous devez réserver un second billet, en cliquant ici. Les places étant limitées, pensez à réserver dès maintenant.

Avec : Emmanuel Perrodin, chef nomade, Marie-Josée Ordener, artiste-cuisinière, Mirna Fahri, cheffe de Marie Curry et Elena Libre, festival Kouss.kouss

Dans le cadre du Festival Kouss.Kouss Hors les murs

En partenariat avec Marie Curry, le Festival Kouss.kouss, les Grandes Tables

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ticket.laciteduvin.com/b2c/ticketSale/details?parent=VW_EVE_N0&child=VW_EVE_013&sellItemCode=EVEGRT »}, {« type »: « link », « value »: « https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_eweM7lrbSQ2El4NU8dcZug »}]

Rencontrez les auteurs du livre « Couscous ! Le meilleur, c’est celui de ma mère » ainsi que les cheffes de l’association bordelaise Marie Curry.

Maki Manoukian