Couteaux & bouts de bois, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre

Couteaux & bouts de bois Mercredi 28 octobre, 14h30 Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Orne

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 6 ans. Chaussures de marche conseillées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-28T14:30:00+01:00 – 2026-10-28T16:30:00+01:00

Fin : 2026-10-28T14:30:00+01:00 – 2026-10-28T16:30:00+01:00

Dame Nature nous livre les matières premières pour fabriquer des jeux, jouets et autres sifflets. À vos couteaux pour tailler des bouts de bois ! Dès 6 ans

Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Le Moulin Ségrie-fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Dame Nature nous livre les matières premières pour fabriquer des jeux, jouets et autres sifflets. À vos couteaux pour tailler des bouts de bois ! Dès 6 ans atelier couteaux

Manon jean