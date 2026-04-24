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Couteaux & bouts de bois, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre

Couteaux & bouts de bois, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre

Couteaux & bouts de bois, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre mercredi 28 octobre 2026.

Lieu : Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage

Adresse : Le Moulin Ségrie-fontaine

Ville : 61100 Athis-Val-de-Rouvre

Département : Orne

Début : mercredi 28 octobre 2026

Fin : mercredi 28 octobre 2026

Tarif : 2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 6 ans. Chaussures de marche conseillées.

Couteaux & bouts de bois Mercredi 28 octobre, 14h30 Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Orne

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 6 ans. Chaussures de marche conseillées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-28T14:30:00+01:00 – 2026-10-28T16:30:00+01:00
Fin : 2026-10-28T14:30:00+01:00 – 2026-10-28T16:30:00+01:00

Dame Nature nous livre les matières premières pour fabriquer des jeux, jouets et autres sifflets. À vos couteaux pour tailler des bouts de bois ! Dès 6 ans

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Dame Nature nous livre les matières premières pour fabriquer des jeux, jouets et autres sifflets. À vos couteaux pour tailler des bouts de bois ! Dès 6 ans atelier couteaux

Manon jean

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