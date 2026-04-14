Couteaux & bouts de bois, Parking du site du Vaudobin, Guëprei, Bailleul

Couteaux & bouts de bois Lundi 20 avril, 14h30 Parking du site du Vaudobin, Guëprei Orne

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T14:30:00+02:00 – 2026-04-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-20T14:30:00+02:00 – 2026-04-20T16:30:00+02:00

Dame Nature nous offre ses matières premières pour fabriquer jeux, jouets et sifflets.

À vos couteaux pour tailler le bois et laisser parler votre créativité !

Dès 6 ans.

Parking du site du Vaudobin, Guëprei Vaudobin Bailleul 61160 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Dame Nature nous offre ses matières premières pour fabriquer jeux, jouets et sifflets. À vos couteaux pour tailler le bois et laisser parler votre créativité ! Dès 6 ans. enfants atelier

Manon Jean