Jour de l’Orgue, Église Saint-Vaast, Bailleul
Jour de l’Orgue, Église Saint-Vaast, Bailleul dimanche 10 mai 2026.
Jour de l’Orgue Dimanche 10 mai, 15h00, 16h00 Église Saint-Vaast Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T15:00:00+02:00 – 2026-05-10T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T16:00:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00
- De 15h à 16h : visite de l’orgue Gonzalez restauré
- De 16h à 17h : audition d’orgue avec morceaux populaires
Église Saint-Vaast Place Achille Liénart 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France
Les Amis des Orgues vous invitent à la découverte de l’orgue Gonzalez de l’église Saint-Vaast
FD – Ville de Bailleul
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