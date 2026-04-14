Jour de l’Orgue, Église Saint-Vaast, Bailleul

Jour de l’Orgue Dimanche 10 mai, 15h00, 16h00 Église Saint-Vaast Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T15:00:00+02:00 – 2026-05-10T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T16:00:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00

De 15h à 16h : visite de l’orgue Gonzalez restauré

De 16h à 17h : audition d’orgue avec morceaux populaires

Église Saint-Vaast Place Achille Liénart 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France

Les Amis des Orgues vous invitent à la découverte de l’orgue Gonzalez de l’église Saint-Vaast

FD – Ville de Bailleul