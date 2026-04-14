Shaun of the dead, Cinéma Le Flandria, Bailleul
Shaun of the dead, Cinéma Le Flandria, Bailleul vendredi 17 avril 2026.
Shaun of the dead Vendredi 17 avril, 20h00 Cinéma Le Flandria Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T20:00:00+02:00 – 2026-04-17T23:00:00+02:00
Fin : 2026-04-17T20:00:00+02:00 – 2026-04-17T23:00:00+02:00
Cinéma Le Flandria 45 Rue des Viviers, 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France https://cinema-leflandria.fr/
quiz et rafraîchissements
À voir aussi à Bailleul (Nord)
- 20 ans de l’Espace Part’âge Joséphine Baker, Espace Part’âge Joséphine Baker, Bailleul 30 avril 2026
- L’aube des oiseaux, Maison de la vie associative et citoyenne, Bailleul 1 mai 2026
- Course de caisses à savon, Rue Philippe Van Tieghem, Bailleul 3 mai 2026
- Ma petite chanson, Salle Marguerite Yourcenar, Bailleul 20 mai 2026
- Atelier « Éveil à la nature », Espace Part’âge Joséphine Baker, Bailleul 30 mai 2026