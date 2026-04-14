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Shaun of the dead, Cinéma Le Flandria, Bailleul

Shaun of the dead, Cinéma Le Flandria, Bailleul

Shaun of the dead, Cinéma Le Flandria, Bailleul vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Cinéma Le Flandria

Adresse : 45 Rue des Viviers, 59270 Bailleul

Ville : 59270 Bailleul

Département : Nord

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Shaun of the dead Vendredi 17 avril, 20h00 Cinéma Le Flandria Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T20:00:00+02:00 – 2026-04-17T23:00:00+02:00
Fin : 2026-04-17T20:00:00+02:00 – 2026-04-17T23:00:00+02:00

Cinéma Le Flandria 45 Rue des Viviers, 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France https://cinema-leflandria.fr/
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