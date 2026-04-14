L’aube des oiseaux, Maison de la vie associative et citoyenne, Bailleul

L’aube des oiseaux Vendredi 1 mai, 05h30 Maison de la vie associative et citoyenne Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T05:30:00+02:00 – 2026-05-01T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-01T05:30:00+02:00 – 2026-05-01T12:00:00+02:00

Si vous avez envie d’apprendre à reconnaître les oiseaux de nos campagnes à leur chant ou aux jumelles, inscrivez-vous ici !

L’association La Belle Nature vous propose une sortie nature à l’aube, quand l’activité des oiseaux est maximale. Accompagné d’un guide nature, vous découvrirez les très nombreuses espèces qui peuplent nos arbres, haies et étangs en cette saison.

À l’issue de cette première balade, un petit-déjeuner convivial vous sera proposé, l’occasion de se remplir le ventre mais aussi d’échanger sur les observations réalisées. Puis une seconde balade viendra clôturer la sortie, elle permettra de constater les différences d’activité, de comportement et d’espèces présentes sur les lieux.

>>> INFOS PRATIQUES

La distance des parcours n’excède pas 3 km au total.

Des chaussures adaptées aux herbes et à la boue sont nécessaires.

Une longue-vue sera mise à votre disposition lors des différents arrêts, des jumelles d’observations sont conseillées.

Maison de la vie associative et citoyenne 276-278 rue de Lille 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-belle-nature/evenements/inscription-l-aube-des-oiseaux »}]

La Belle Nature vous propose une balade au cœur de l’effervescence des oiseaux avant le lever du jour.