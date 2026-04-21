Couture en famille avec l’association YayeMaye Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris

pour tous, à partir de 8 ans, sur inscription et en présence d’interprètes LSF/FR.

L’association YayeMaye, située rue Pigalle, accompagne les femmes en situation de précarité dans leur insertion sociale et professionnelle par la couture et la valorisation des savoir-faire artisanaux.

Un atelier couture pour favoriser les rencontres et les échanges, pour sensibiliser à la récupération textile et à la création durable,

pour valoriser les savoir-faire artisanaux et la transmission intergénérationnelle et enfin encourager la créativité et l’expression personnelle à travers la couture !

Le samedi 30 mai 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit Public enfants. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T14:00:00+02:00_2026-05-30T17:00:00+02:00

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris

+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr



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