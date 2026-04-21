Couture en famille avec l’association YayeMaye Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris
Couture en famille avec l’association YayeMaye Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris samedi 30 mai 2026.
pour tous, à partir de 8 ans, sur inscription et en présence d’interprètes LSF/FR.
L’association YayeMaye, située rue Pigalle, accompagne les femmes en situation de précarité dans leur insertion sociale et professionnelle par la couture et la valorisation des savoir-faire artisanaux.
Un atelier couture pour favoriser les rencontres et les échanges, pour sensibiliser à la récupération textile et à la création durable,
pour valoriser les savoir-faire artisanaux et la transmission intergénérationnelle et enfin encourager la créativité et l’expression personnelle à travers la couture !
Le samedi 30 mai 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit Public enfants. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T14:00:00+02:00_2026-05-30T17:00:00+02:00
Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris
+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr
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