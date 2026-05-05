Cover Rock Festival Association du Bourg L’Evêque Rennes Samedi 30 mai, 16h00 entrée lire, gratuit

Cover Rock Festival Concert Gratuit des groupes Rock de l’association du Bourg L’Evêque Jeux de société en partenariat avec LUDIZIK et BEE HAPPY

Cover Rock Festival

* Concert Gratuit des groupes Rock de l’association du Bourg L’Evêque

* Jeux de société en partenariat avec LUDIZIK et BEE HAPPY

* Créateur·trices

* Bourse aux instruments : amène ton instrument et vends-le

* Buvette et petite restauration sur place

A partir de 16h30, jusquà minuit

2 scènes : intérieur et extérieur

Groupes :

* Black Cloud

* Capucine

* CCCTrio

* Drunk Bishop

* Fire Scotch

* Elka

* Sylvie & Cie

* + Guests

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T23:59:00.000+02:00

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https://www.assobourgleveque.org/

Association du Bourg L’Evêque 16 rue papu 35000 RENNES Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

contact@assobourgleveque.org 02 30 02 62 27



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