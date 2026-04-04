Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

COVERTRAMP ESPACE MAYENNE Laval

COVERTRAMP ESPACE MAYENNE Laval

COVERTRAMP ESPACE MAYENNE Laval samedi 16 janvier 2027.

Lieu : ESPACE MAYENNE

Adresse : 2 RUE JOSEPHINE BAKER

Ville : 53000 Laval

Département : 53

Début : 2027-01-16

Fin : 2027-01-16

Heure de début : 20:00

COVERTRAMP Début : 2027-01-16 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ESPACE MAYENNE 2 RUE JOSEPHINE BAKER 53000 Laval 53

À voir aussi à Laval (53)