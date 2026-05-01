CPIE Haut-Jura Bientôt une forêt comestible à la Pesse Atelier participatif Mairie de La Pesse La Pesse

La Pesse

CPIE Haut-Jura Bientôt une forêt comestible à la Pesse Atelier participatif

Mairie de La Pesse 5 Rue de l’Epicéa La Pesse Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 18:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Bientôt une forêt comestible à la Pesse

Mercredi 6 mai à 18h

À la mairie de la Pesse

Le programme participatif se poursuit ! Création d’une forêt comestible ou préservation du patrimoine de l’eau, habitant·e·s et élu·e·s se réunissent et créent ensemble un espace de partage et de rencontre

Et si vos idées prenaient racine ? Venez apporter vos connaissances pour commencer à fixer les premiers choix qui deviendront la forêt comestible de La Pesse (variétés de plantes, aménagements, organisation des espaces)

Cette réunion publique est ouverte à toutes.

Animé par le CPIE du Haut-Jura

Informations au 03 84 42 85 96

Par mail à t.glandut@cpie-haut-jura.org

Un projet financé par la Région Bourgogne-Franche-Comté et la commune de La Pesse. .

Mairie de La Pesse 5 Rue de l’Epicéa La Pesse 39370 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 85 96 t.glandut@cpie-haut-jura.org

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English : CPIE Haut-Jura Bientôt une forêt comestible à la Pesse Atelier participatif

L’événement CPIE Haut-Jura Bientôt une forêt comestible à la Pesse Atelier participatif La Pesse a été mis à jour le 2026-04-30 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)