CPIE Haut-Jura Bientôt une forêt comestible à la Pesse Atelier participatif Mairie de La Pesse La Pesse
CPIE Haut-Jura Bientôt une forêt comestible à la Pesse Atelier participatif Mairie de La Pesse La Pesse mercredi 6 mai 2026.
La Pesse
CPIE Haut-Jura Bientôt une forêt comestible à la Pesse Atelier participatif
Mairie de La Pesse 5 Rue de l’Epicéa La Pesse Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 18:00:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Bientôt une forêt comestible à la Pesse
Mercredi 6 mai à 18h
À la mairie de la Pesse
Le programme participatif se poursuit ! Création d’une forêt comestible ou préservation du patrimoine de l’eau, habitant·e·s et élu·e·s se réunissent et créent ensemble un espace de partage et de rencontre
Et si vos idées prenaient racine ? Venez apporter vos connaissances pour commencer à fixer les premiers choix qui deviendront la forêt comestible de La Pesse (variétés de plantes, aménagements, organisation des espaces)
Cette réunion publique est ouverte à toutes.
Animé par le CPIE du Haut-Jura
Informations au 03 84 42 85 96
Par mail à t.glandut@cpie-haut-jura.org
Un projet financé par la Région Bourgogne-Franche-Comté et la commune de La Pesse. .
Mairie de La Pesse 5 Rue de l’Epicéa La Pesse 39370 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 85 96 t.glandut@cpie-haut-jura.org
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English : CPIE Haut-Jura Bientôt une forêt comestible à la Pesse Atelier participatif
L’événement CPIE Haut-Jura Bientôt une forêt comestible à la Pesse Atelier participatif La Pesse a été mis à jour le 2026-04-30 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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