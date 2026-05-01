Médiathèque de la Pesse permanence Conseillère numérique Médiathèque La Pesse
Médiathèque de la Pesse permanence Conseillère numérique Médiathèque La Pesse vendredi 22 mai 2026.
La Pesse
Médiathèque de la Pesse permanence Conseillère numérique
Médiathèque 5 Rue de l’Épicéa La Pesse Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 09:30:00
fin : 2026-05-22 12:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Médiathèque de la Pesse Permanence Conseillère numérique
Vendredi 22 mai 2026 de 9h30 à 12h
Notre conseillère numérique vous aide à prendre en main votre ordinateur, téléphone, à naviguer sur Internet…
Elodie Piard propose des ateliers thématiques ou un accompagnement personnalisé sur rendez-vous.
Basée au Dôme, elle se déplace dans tout le réseau des médiathèques pour répondre à vos problématiques autour de l’informatique. .
Médiathèque 5 Rue de l’Épicéa La Pesse 39370 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69
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English : Médiathèque de la Pesse permanence Conseillère numérique
L’événement Médiathèque de la Pesse permanence Conseillère numérique La Pesse a été mis à jour le 2026-04-30 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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