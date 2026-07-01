CRA – Rendez-vous au Salon MED’Agri 2026, Parc des expositions – Avignon (84), Avignon

Informations pratiques

CRA – Rendez-vous au Salon MED’Agri 2026 13 – 15 octobre Parc des expositions – Avignon (84) Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-13T09:00:00+02:00 – 2026-10-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-15T09:00:00+02:00 – 2026-10-15T17:00:00+02:00

Véritable événement de référence pour les professionnels du secteur, MED’Agri rassemble chaque année agriculteurs, entreprises, institutionnels, fournisseurs, experts et porteurs de projets autour des grandes thématiques qui façonnent l’avenir de l’agriculture.

Cette édition 2026 mettra en avant les solutions innovantes répondant aux défis actuels : gestion de l’eau, transition agroécologique, nouvelles technologies, machinisme agricole, énergies renouvelables, compétitivité des exploitations et adaptation au changement climatique.

Au programme : expositions, démonstrations, conférences, ateliers techniques et rencontres professionnelles favorisant les échanges d’expériences et le développement de nouveaux partenariats.

Nous serons présents tout au long de l’événement pour rencontrer les visiteurs, échanger sur leurs projets et présenter nos solutions. Nous vous invitons à venir nous retrouver sur notre stand afin de découvrir nos nouveautés et partager un moment d’échange convivial.

Parc des expositions – Avignon (84) Parc des expositions, Avignon Avignon 84140 Quartier Agroparc Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le Salon professionnel MED’Agri revient du 13 au 15 octobre 2026 au Parc des Expositions d’Avignon pour une nouvelle édition dédiée aux enjeux et aux innovations de l’agriculture méditerranéenne. innovation tech&bio

Chambre d’Agriculture Provence Alpes Côte-d’Azur