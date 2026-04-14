Créa’jeux des vacances, Bibliothèque Champfleury, Avignon
Créa’jeux des vacances, Bibliothèque Champfleury, Avignon mardi 21 avril 2026.
Créa’jeux des vacances Mardi 21 avril, 13h00 Bibliothèque Champfleury Vaucluse
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T13:00:00+02:00 – 2026-04-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-21T13:00:00+02:00 – 2026-04-21T18:00:00+02:00
Tout au long des horaires d’ouverture, retrouve un choix de jeux de société et du matériel créatif avec modèles et instructions pour réaliser ton œuvre en autonomie.
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Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30
Mercredi de 10h à 12h et de 13h à 18h ORIZO : ligne C2, arrêt Jules Ferry
En vacances ? Profite d’un moment ludique et créatif à la bibliothèque ! Jeunesse Atelier créatif
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