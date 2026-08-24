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AGENDA · Vierzon

Create your vibe Vierzon

dimanche 4 octobre 2026 · Vierzon

Create your vibe Vierzon

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
96 Rue des Établissements Merlin
Ville
18100 Vierzon
Département
Cher
Tarif
12 12 20 12 Tarif de base plein tarif

Vierzon

Create your vibe

96 Rue des Établissements Merlin Vierzon Cher

Tarif : 12 – 12 – 20 EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Festival de hip-hop. Battles, DJ sets, MCS 12  .

96 Rue des Établissements Merlin Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 7 49 52 38 81  associationbjs@gmail.com

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English :

L’événement Create your vibe Vierzon a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme de VIERZON

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