Informations pratiques

Vierzon

Create your vibe

96 Rue des Établissements Merlin Vierzon Cher

Tarif : 12 – 12 – 20 EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Festival de hip-hop. Battles, DJ sets, MCS 12 .

96 Rue des Établissements Merlin Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 7 49 52 38 81 associationbjs@gmail.com

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English :

L’événement Create your vibe Vierzon a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme de VIERZON