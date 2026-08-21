Création de bougies recyclées, Chapelle paroissiale Saint Louis, Chelles
dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle paroissiale Saint Louis · Chelles
Informations pratiques
Création de bougies recyclées Dimanche 20 septembre, 10h00 Chapelle paroissiale Saint Louis Seine-et-Marne
6 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Atelier bougies recyclées : Créations de bougies avec reste de cierges (bougies religieuses et autres).
Chapelle paroissiale Saint Louis 4 bis rue Carnot, 77177 Brou sur Chantereine Chelles 77500 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.brousurchantereine.info/#slide Association Saint Baudile. Comités de défense du patrimoine
Cité Saint-Louis Parking sur la rue Carnot en face de l’église Saint-Baudile
Atelier bougies recyclées
©Edith MUNDSCHAU
À voir aussi à Chelles (Seine-et-Marne)
- Le « Qui est-ce » des insectes !, Musée archéologique de la ville de Chelles Alfred-Bonno, Chelles 19 septembre 2026
- Visite guidée des vestiges de l’abbaye, Musée archéologique de la ville de Chelles Alfred-Bonno, Chelles 19 septembre 2026
- Rallye enquête en centre-ville, Musée archéologique de la ville de Chelles Alfred-Bonno, Chelles 19 septembre 2026
- Alerte au musée !, Musée archéologique de la ville de Chelles Alfred-Bonno, Chelles 19 septembre 2026
- Aubade musicale – Union Musicale de Chelles, Villa Max, Chelles 19 septembre 2026