Création de bougies recyclées, Chapelle paroissiale Saint Louis, Chelles

Informations pratiques

Création de bougies recyclées Dimanche 20 septembre, 10h00 Chapelle paroissiale Saint Louis Seine-et-Marne

6 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Atelier bougies recyclées : Créations de bougies avec reste de cierges (bougies religieuses et autres).

Chapelle paroissiale Saint Louis 4 bis rue Carnot, 77177 Brou sur Chantereine Chelles 77500 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.brousurchantereine.info/#slide Association Saint Baudile. Comités de défense du patrimoine

Cité Saint-Louis Parking sur la rue Carnot en face de l’église Saint-Baudile

Atelier bougies recyclées

©Edith MUNDSCHAU