Création de cartes brodées, Musée de la Bataille de Fromelles, Fromelles
samedi 14 novembre 2026 · Musée de la Bataille de Fromelles · Fromelles
Informations pratiques
Création de cartes brodées Samedi 14 novembre, 15h00 Musée de la Bataille de Fromelles Nord
2,50€ par personne – Réservation conseillée – Places limitées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T15:00:00+01:00 – 2026-11-14T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-14T15:00:00+01:00 – 2026-11-14T16:00:00+01:00
Comme les proches des soldats pouvaient le faire, confectionnez une carte brodée aux motifs des fleurs du souvenir, accompagné d’une médiatrice du musée.
Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse ville, 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0359611514 »}, {« type »: « email », « value »: « contactmbf@lillemetropole.fr »}, {« owner »: {« uid »: 32320707, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-29T11:55:56.987Z », « data »: [{« eventDuration »: 60, « bookingContact »: « contactmbf@lillemetropole.fr », « response »: {« passId »: 433850549, « isPending »: false, « addressId »: 256185}, « venueId »: 22315, « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-29T11:55:56.722Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 250, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2561303, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-29T11:55:56.809Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 484190691, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 4, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1794664800000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-29T11:55:56.986Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/433850549 »}]
Création de cartes brodées atelier Musée de la Bataille de Fromelles
MBF
À voir aussi à Fromelles (Nord)
- Les objets sortent des réserves, Musée de la Bataille de Fromelles, Fromelles 19 septembre 2026
- Exposition permanente du Musée de la Bataille de Fromelles, Musée de la Bataille de Fromelles, Fromelles 19 septembre 2026
- Conférence de Philippe Diest: « Percer le front de 1914 à 1918 »., Musée de la Bataille de Fromelles, Fromelles 19 septembre 2026
- Conférence de Philippe Diest: Percer le front de 1914 à 1918 . Fromelles 19 septembre 2026
- Rencontre et atelier avec l’écrivain et scénariste Frédéric Maupomé, Médiathèque Le Temps de Lire, Fromelles 2 octobre 2026