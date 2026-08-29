Création de cartes brodées, Musée de la Bataille de Fromelles, Fromelles

samedi 14 novembre 2026 · Musée de la Bataille de Fromelles · Fromelles

Informations pratiques

Création de cartes brodées Samedi 14 novembre, 15h00 Musée de la Bataille de Fromelles Nord

2,50€ par personne – Réservation conseillée – Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T15:00:00+01:00 – 2026-11-14T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-14T15:00:00+01:00 – 2026-11-14T16:00:00+01:00

Comme les proches des soldats pouvaient le faire, confectionnez une carte brodée aux motifs des fleurs du souvenir, accompagné d’une médiatrice du musée.

Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse ville, 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0359611514 »}, {« type »: « email », « value »: « contactmbf@lillemetropole.fr »}, {« owner »: {« uid »: 32320707, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-29T11:55:56.987Z », « data »: [{« eventDuration »: 60, « bookingContact »: « contactmbf@lillemetropole.fr », « response »: {« passId »: 433850549, « isPending »: false, « addressId »: 256185}, « venueId »: 22315, « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-29T11:55:56.722Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 250, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2561303, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-29T11:55:56.809Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 484190691, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 4, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1794664800000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-29T11:55:56.986Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/433850549 »}]

Création de cartes brodées atelier Musée de la Bataille de Fromelles

MBF