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Création de cartes brodées, Musée de la Bataille de Fromelles, Fromelles

samedi 14 novembre 2026 · Musée de la Bataille de Fromelles · Fromelles

Création de cartes brodées, Musée de la Bataille de Fromelles, Fromelles

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Lieu
Musée de la Bataille de Fromelles
Adresse
Rue de la Basse ville, 59249 Fromelles
Ville
59249 Fromelles
Département
Nord
Tarif
2,50€ par personne - Réservation conseillée - Places limitées

Création de cartes brodées Samedi 14 novembre, 15h00 Musée de la Bataille de Fromelles Nord

2,50€ par personne – Réservation conseillée – Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T15:00:00+01:00 – 2026-11-14T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-14T15:00:00+01:00 – 2026-11-14T16:00:00+01:00

Comme les proches des soldats pouvaient le faire, confectionnez une carte brodée aux motifs des fleurs du souvenir, accompagné d’une médiatrice du musée.

Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse ville, 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0359611514 »}, {« type »: « email », « value »: « contactmbf@lillemetropole.fr »}, {« owner »: {« uid »: 32320707, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-29T11:55:56.987Z », « data »: [{« eventDuration »: 60, « bookingContact »: « contactmbf@lillemetropole.fr », « response »: {« passId »: 433850549, « isPending »: false, « addressId »: 256185}, « venueId »: 22315, « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-29T11:55:56.722Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 250, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2561303, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-29T11:55:56.809Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 484190691, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 4, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1794664800000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-29T11:55:56.986Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/433850549 »}]
Création de cartes brodées atelier Musée de la Bataille de Fromelles

MBF

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