Exposition permanente du Musée de la Bataille de Fromelles, Musée de la Bataille de Fromelles, Fromelles

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Bataille de Fromelles · Fromelles

Informations pratiques

Exposition permanente du Musée de la Bataille de Fromelles Samedi 19 septembre, 15h00 Musée de la Bataille de Fromelles Nord

2,5 € en supplément du droit d’entrée au musée (5 €/3€/gratuité)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Avec un guide du Musée de la Bataille de Fromelles, découvrez la bataille, les recherches archéologiques et l’histoire des soldats disparus lors de cette visite guidée de l’exposition permanente.

Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse ville, 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contactmbf@lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359611514 »}]

Suivez la bataille, les recherches archéologiques et l’histoire des soldats disparus au fil de l’exposition permanente.

MBF