Création de cartes de vœux, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Création de cartes de vœux Mercredi 25 novembre, 10h00 Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Gironde

Réservation à partir du 20 octobre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-25T10:00:00+01:00 – 2026-11-25T12:00:00+01:00

Fin : 2026-11-25T10:00:00+01:00 – 2026-11-25T12:00:00+01:00

Pour les fêtes, viens créer une carte postale à destination des résidents de l’Ehpad, de la Résidence autonomie et du Village senior.

Ta créativité sera mise au service de la solidarité en ces temps de fêtes !

Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil 26, rue Aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]

Atelier solidarité