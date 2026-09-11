Création de cartes de vœux, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles
mercredi 25 novembre 2026 · Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil · Saint-Médard-en-Jalles
Informations pratiques
Création de cartes de vœux Mercredi 25 novembre, 10h00 Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Gironde
Réservation à partir du 20 octobre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-25T10:00:00+01:00 – 2026-11-25T12:00:00+01:00
Fin : 2026-11-25T10:00:00+01:00 – 2026-11-25T12:00:00+01:00
Pour les fêtes, viens créer une carte postale à destination des résidents de l’Ehpad, de la Résidence autonomie et du Village senior.
Ta créativité sera mise au service de la solidarité en ces temps de fêtes !
Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil 26, rue Aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]
Atelier solidarité
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