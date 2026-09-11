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Création de cartes de vœux, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

mercredi 18 novembre 2026 · Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles · Saint-Médard-en-Jalles

Création de cartes de vœux, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Lieu
Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles
Adresse
place de la République Saint-Médard-en-Jalles
Ville
33160 Saint-Médard-en-Jalles
Département
Gironde
Tarif
Sur réservation

Création de cartes de vœux Mercredi 18 novembre, 16h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-18T16:00:00+01:00 – 2026-11-18T17:30:00+01:00
Fin : 2026-11-18T16:00:00+01:00 – 2026-11-18T17:30:00+01:00

Pour les fêtes, viens créer une carte postale à destination des résidents de l’Ehpad, de la Résidence autonomie et du Village senior.
Ta créativité sera mise au service de la solidarité en ces temps de fêtes !

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles place de la République Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]
Atelier solidarité

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