Création de sa page bujo Prix du Bassin Minier 2026-2027, Médiathèque de Saint-Vallier, Saint-Vallier

Informations pratiques

Création de sa page bujo Prix du Bassin Minier 2026-2027 Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque de Saint-Vallier Saône-et-Loire

Prends tes ciseaux si tu es gaucher !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Et si tu créais ton propre carnet de lecture ? Lors de cet atelier, viens fabriquer ton bujo (bullet journal) pour personnaliser ton livret du Prix du Bassin Minier 2026-2027 ! Dessins, couleurs, collages… laisse parler ton imagination pour créer un carnet unique où noter tes lectures, tes coups de cœur et tes idées. Un moment créatif et convivial à partager ensemble !

Médiathèque de Saint-Vallier 22 rue Victor Hugo 71230 Saint-Vallier Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 67 78 21 https://saintvallier71.bibenligne.fr/ https://www.facebook.com/espaceculturel.louisaragon/ La médiathèque de Saint-Vallier se situe dans l’Espace Culturel Louis Aragon (ECLA) Parking a proximité

Biblis en folie 2026

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