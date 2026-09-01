Informations pratiques

Dun-sur-Auron

Création d’un herbier à la bibliothèque de Dun

12 Place Gustave Vinadelle Dun-sur-Auron Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 16:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Venez créer votre herbier avec Aurélie !

Toujours dans le cadre des 150 ans de la mort de George Sand, la bibliothèque propose un atelier Création d’un herbier pour adultes et enfants à partir de 7 ans. De 14 h à 16 h 30 le samedi 12 septembre. Rendez-vous à la bibliothèque municipale.

Aurélie Bieszczad animera cette rencontre, vous guidera et vous donnera les explications nécessaires pour la réalisation de votre herbier.

Gratuit avec réservation obligatoire (places limitées) au 02-48-59-62-74 du mardi au vendredi 8h-12h 14h-18h et le samedi de 8h à 12 h ou par mail bibliotheque@ville-dunsurauron.fr .

12 Place Gustave Vinadelle Dun-sur-Auron 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 59 62 74 bibliotheque@ville-dunsurauron.fr

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English :

Come create your own herbarium with Aurélie!

L’événement Création d’un herbier à la bibliothèque de Dun Dun-sur-Auron a été mis à jour le 2026-08-31 par PIT LE DUNOIS