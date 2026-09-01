Création d’un herbier à la bibliothèque de Dun Dun-sur-Auron
samedi 12 septembre 2026 · Dun-sur-Auron
Informations pratiques
Dun-sur-Auron
Création d’un herbier à la bibliothèque de Dun
12 Place Gustave Vinadelle Dun-sur-Auron Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 16:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Venez créer votre herbier avec Aurélie !
Toujours dans le cadre des 150 ans de la mort de George Sand, la bibliothèque propose un atelier Création d’un herbier pour adultes et enfants à partir de 7 ans. De 14 h à 16 h 30 le samedi 12 septembre. Rendez-vous à la bibliothèque municipale.
Aurélie Bieszczad animera cette rencontre, vous guidera et vous donnera les explications nécessaires pour la réalisation de votre herbier.
Gratuit avec réservation obligatoire (places limitées) au 02-48-59-62-74 du mardi au vendredi 8h-12h 14h-18h et le samedi de 8h à 12 h ou par mail bibliotheque@ville-dunsurauron.fr .
12 Place Gustave Vinadelle Dun-sur-Auron 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 59 62 74 bibliotheque@ville-dunsurauron.fr
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English :
Come create your own herbarium with Aurélie!
L’événement Création d’un herbier à la bibliothèque de Dun Dun-sur-Auron a été mis à jour le 2026-08-31 par PIT LE DUNOIS
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