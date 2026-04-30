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Création d’un herbier artistique et original Maison du Parc Millevaches

Création d’un herbier artistique et original Maison du Parc Millevaches

Création d’un herbier artistique et original Maison du Parc Millevaches mercredi 19 août 2026.

Lieu : Maison du Parc

Adresse : 7 route d'Aubusson

Ville : 19290 Millevaches

Département : Corrèze

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Millevaches

Création d’un herbier artistique et original

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 12:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Découvrons un nouveau moyen expression graphique le cyanotype, ancêtre de la photographie. Partons pour une cueillette et créons ensemble nos empreintes végétales.

A partir de 9 ans
Gratuit sur réservation obligatoire   .

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00  accueil@pnr-millevaches.Fr

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English : Création d’un herbier artistique et original

L’événement Création d’un herbier artistique et original Millevaches a été mis à jour le 2026-04-30 par PNR Millevaches en Limousin

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