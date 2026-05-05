Création d’une fresque collective au musée du quai Branly – Jacques Chirac 2026, Musée du Quai Branly – Jacques Chirac, Paris
Création d’une fresque collective au musée du quai Branly – Jacques Chirac 2026, Musée du Quai Branly – Jacques Chirac, Paris samedi 23 mai 2026.
Création d’une fresque collective au musée du quai Branly – Jacques Chirac 2026 Samedi 23 mai, 18h00 Musée du Quai Branly – Jacques Chirac Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fresque collective
Dans le hall du musée, participez à la création d’une grande fresque pour créer une œuvre participative et colorée, accessible tout au long de la soirée.
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Musée du Quai Branly – Jacques Chirac 37 quai Branly, 75007 Paris, France Paris 75007 Quartier du Gros-Caillou Paris Île-de-France 33156617172 https://www.quaibranly.fr https://www.facebook.com/museeduquaibranlyjacqueschirac;https://twitter.com/quaibranly;https://www.youtube.com/user/quaibranly C’est en 2006, sous l’impulsion de Jacques Chirac que le musée du quai Branly – Jacques Chirac ouvre ses portes. Fruit de sa rencontre avec le collectionneur Jacques Kerchache, il est l’aboutissement d’un rêve plus ancien, porté par nombre d’écrivains, de critiques et d’anthropologues du XXe siècle : rendre aux arts et civilisations non-occidentaux leur juste place au sein des musées nationaux. Pour servir cette ambition, l’architecte Jean Nouvel a signé un édifice audacieux, pensé comme un écrin pour conserver un héritage de près de 300 000 œuvres. Entrées : – Debilly – 37, quai Branly – face à la passerelle Debilly. – Université – 218, rue de l’Université. – Bassins – 206, rue de l’Université. Accès réservé aux personnes en situation de handicap moteur – 222, rue de l’Université. Stations de Métro : Ligne 9 : Alma-Marceau ou Iéna. Ligne 8 : Ecole Militaire. Ligne 6 : Bir Hakeim. Stations de RER – ligne C. RER C : Pont de l’Alma ou Champ de Mars Tour Eiffel. Bus : Ligne 42 : arrêts Tour Eiffel ou Bosquet-Rapp. Lignes 63, 80.
Création d’une fresque collective
©musée du quai Branly – Jacques Chirac, photo Eric Sander
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