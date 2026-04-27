Montpellier

CRÉATION ÉTUDIANTE LA DANSE DES CAVALIERS

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Deux frères, quatre âges, un spectacle bouleversant.

La Danse des Cavaliers, c’est l’histoire de Max et Léon, deux frères unis depuis l’enfance par leur passion commune les échecs.

Deux frères, quatre âges, un spectacle bouleversant.

La Danse des Cavaliers, c’est l’histoire de Max et Léon, deux frères unis depuis l’enfance par leur passion commune les échecs.

À travers quatre âges de leur vie, la pièce explore comment le

temps transforme les rêves, les choix et leur lien, jusqu’à créer entre eux une distance qu’aucun n’avait imaginée.

Entre humour et émotion, entre la présence lumineuse de leur voisine Rose et la maladie de Léon, nous vous présentons une pièce tout public de 1h15. .

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13

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English :

Two brothers, four ages, a deeply moving show.

La Danse des Cavaliers is the story of Max and Léon, two brothers united since childhood by their shared passion: chess.

L’événement CRÉATION ÉTUDIANTE LA DANSE DES CAVALIERS Montpellier a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT MONTPELLIER