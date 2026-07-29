UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cognac

Création jeu de société Médiathèque de Cognac Cognac

samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque de Cognac · Cognac

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque de Cognac
Adresse
10 rue du minage
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Tarif

Cognac

Création jeu de société

Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Venez vivre un atelier original de création de jeu de société et devenez conceptrices et concepteurs le temps d’une expérience immersive.
  .

Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50  bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Board Game Design

Come experience a unique board game design workshop and become game designers for the duration of this immersive experience.

L’événement Création jeu de société Cognac a été mis à jour le 2026-07-23 par Destination Cognac

À voir aussi à Cognac (Charente)