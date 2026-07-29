Création jeu de société Médiathèque de Cognac Cognac

Informations pratiques

Cognac

Création jeu de société

Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Venez vivre un atelier original de création de jeu de société et devenez conceptrices et concepteurs le temps d’une expérience immersive.

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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

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English : Board Game Design

Come experience a unique board game design workshop and become game designers for the duration of this immersive experience.

L’événement Création jeu de société Cognac a été mis à jour le 2026-07-23 par Destination Cognac